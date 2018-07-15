В Николаевской области украинец на своей пасеке выращивал кусты конопли. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

У жителя Вознесенска копы изъяли 30 кустов конопли, которые росли прямо среди ульев, а также 0,5 кг каннабиса.

Отмечается, что получив разрешение суда, полицейские провели обыск в домовладении злоумышленника и изъяли наркотические растения.

49-летний задержанный рассказал, что выращивал коноплю исключительно для собственного употребления.

Полиция направила изъятые наркотики на экспертное исследование. Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», что наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.

Фото: mk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом 78-летняя пенсионерка выращивала полтысячи кустов конопли прямо в огороде.

Также в Херсонской области нашли плантацию элитной конопли.