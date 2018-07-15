В понедельник столичное "Динамо" соберется после сбора в Австрии, где не проиграло ни одного контрольного матча, на своей учебно-тренировочной базе и начнет подготовку к матчу Суперкубка Украины, в котором сыграет с донецким Шахтёром.

На 18 июля у "Динамо" запланирована презентация новой формы и открытая тренировка на НСК "Олимпийский", говорит главный тренер киевлян Александр Хацкевич в интервью официальному сайту клуба.

Суммируя результаты сборов в Австрии, Хацкевич отмечает, что все имеющиеся в его распоряжении футболисты здоровы и готовы играть, но есть кадровые вопросы.

Находившиеся на просмотре Папа Гуйе и Максим Дегтярев покидают расположение команды, парагваец Гонсалес в поисках нового клуба.

"Вратарская позиция у нас достаточно прочная, очень хорошо проявил себя на сборах Алибеков, и, думаю, со временем составит хорошую конкуренцию в центре защиты Никите Бурде. Нужно признать, что есть проблема на левом фланге защиты, поскольку в сборных находятся Пиварич и Миколенко и пока не видели в деле Сидклея. Не спорю, что бразилец умеет работать с мячом, но нужно еще подтянуть его в функциональном плане", говорит главный тренер "Динамо".

"В средней линии у нас достаточно высокая конкуренция. Подтянулся Сидорчук, Гармаш до завершения сбора оправился от повреждения и не испытывает дискомфорта. На флангах у нас есть Вербич и Цыганков, тот же Калитвинцев, несколько потерявший уверенность, также не забываем о Цитаишвили. Под нападающими могут сыграть Шапаренко и Шепелев", считает Хацкевич.

"Доволен тем, как Че Че воспринимает требования, предъявляемые к футболистам на его позиции. Чуть больше нужно играть вперед, но то, что он здорово работает с мячом и держит позицию, на сегодняшний день гораздо важнее для нас", признается наставник киевлян, характеризуя бразильского новобранца.

"Остро стоит вопрос форварда, но работа ведется. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но самое главное, чтобы нам наконец удалось усилить эту позицию", сетует Хацкевич, чей нападающий Жуниор Мораес в межсезонье предпочел донецкий "Шахтёр".