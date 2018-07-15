В Одесском военном гарнизоне начали проверку в связи с отравлением просроченными консервами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В сообщении сказано, что проверка проводится по поручению министра обороны Степана Полторака на основании информации о ненадлежащем исполнении правил приема продовольственной продукции на склады 46-го Объединенного центра обеспечения, расположенного в Одессе, и о других нарушениях.

"В связи с этим основной целью инспекции является проверка фактов нарушений служебной деятельности должностных лиц 46-го Объединенного центра обеспечения ВС Украины", - отметили в Минобороне.

Советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook отметил, что глава 46-го Объединенного центра обеспечения Евгений Король ушел на больничный.

"Там вообще плохо со здоровьем личного состава, неведомая хворь за сутки поразила почти весь руководящий состав крупнейших воинских складов на юге Украины. Но ничего, у нас нормальные госпитали, очень скоро всех вылечат", - сообщил Бирюков.

Также он напомнил об армейских консервах, "на которых пиарились все, кому не лень - от странных волонтеров до странных политиков".

Он уточнил, что "следы" привели на два из четырех Объединенный центров обеспечения, где во время внеплановой проверки обнаружены тонны бракованной консервации без документов.

Бирюков подчеркнул, что в ближайшие две недели весь склад будет "вывернут наизнанку", от учета до зарплат, от складов до сертификатов.

"Опечатано все, каждое помещение, каждый склад теперь будут изучать под микроскопом", - добавил Бирюков.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

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