Сегодня в 18:00 на московском стадионе "Лужники" состоится финал Чемпионата мира по футболу. В кульминационном поединке встретятся сборные Хорватии и Франции. После этого пройдет церемония закрытия мундиаля.

Российская столица уже переполнена болельщиками обеих команд. А на стадионе их будут поддерживать главные VIP-фаны - президенты Хорватии и Франции.

В их компании финал ЧМ-2018 посмотрит и хозяин Мундиаля - президент России Владимир Путин.

"Страна" будет вести онлайн-репортаж с улиц Москвы в этот главный - и последний - день чемпионата. На месте событий находится спецкор "Страны" Валерия Ивашкина.

14:08 Социологи выяснили, за кого будут болеть россияне в финале домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрос показал, что в предстоящем матче более трети опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, в то время, как 31% россиян - за команду Франции.

При этом, по мнению 41% опрошенных, чемпионский титул завоюет Франция, еще 39% считают, что выиграет Хорватия.

13:55 Улицы Москвы преимущественно пустые. Народу пока мало. Подозрительно тихо для Москвы. И почти нет машин.

13:48 Встреченные в Москве бразильцы будут поддерживать в финале Хорватию.

- Почему? - спросил их наш специальный корреспондент.

- Потому что мы были там последние три дня!.

13:33 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, за кого он будет болеть в финале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "Команда №1".

Шевченко отметил, что в матче Хорватия-Франция, он на стороне хорватов.

"Мне хорваты всегда импонировали. Там выступало много моих друзей. В финале чемпионата мира я буду болеть за сборную Хорватии. У хорватов очень сбалансированный коллектив - компактный во всех отношениях. Они хорошо прессингуют не только на своей половине поля, а атакуют тоже большими силами. Сейчас у сборной Хорватии все хорошо сложилось", - рассказал он.

Тренер национальной сборной добавил, что у Хорватии собраны в команду футболисты, которые очень грамотно играют.

"Там собраны игроки, которые выступают в сильных чемпионатах, и их организм привык к определённым нагрузкам. Хорваты конкурируют с лучшими футболистами мира, выигрывают эту конкуренцию. Они давно адаптированы к такому соревновательному ритму и такому напряжению. Но в финале они сыграют с Францией - очень хорошей командой, и это будет захватывающий поединок", - подчеркнул Шевченко.

13:25 Хорватские болельщики сначала отказались комментировать поступок Домагоя Виды и признались, что ждут победы своей команды, но потом были сломлены обаянием и напором нашего специального корреспондента и признались, что не поддерживают поступок бывшего динамовца.

12:53 Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич пожелал удачи в финальном матче чемпионата мира по футболу своему подопечному Йосипу Пиваричу, который выступает в сборной Хорватии.

"В первую очередь, хочется пожелать Пиваричу, Виде, а также всем хорватам выиграть чемпионат мира. После Мундиаля он получит 10-12 дней отдыха, а потом ждем его в Киеве", - заявил Александр Хацкевич в интервью официальному сайту клуба.

29-летний защитник столичного клуба Йосип Пиварич вышел пока лишь в одном матче чемпионата мира по футболу в России, проведя 90 минут в поединке группового турнира с Исландией.

В матчах группового турнира с Аргентиной и Нигерией футболист остался на лавке в качестве неиспользованной замены. В трех поединках плей-офф, два из которых завершились дополнительным временем и серией пенальти, он выходил вместо Ивана Стринича.

Скорее всего именно Пиварич сыграет с первых минут финального матча против команды Франции, потому что выход на поле 30-летнего левого защитника Ивана Стринича, который не тренировался 14 июня вместе с командой, все еще под вопросом.

29-летний защитник Домагой Вида, который оскандалился с видео "Слава Украине", выступал в составе столичного клуба пять лет, проведя более сотни матчей, но перешел в "Бешикташ" в начале 2018 года, но нынешний наставник киевлян не раз говорил, что собирается вернуть его обратно.

12:42 Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна обратился к хорватской команде перед финальным матчем чемпионата мира-2018 с Францией у себя в Instagram.

"Я рад, что был и остаюсь частью этой семьи. Я горжусь тем, что ваши имена будут вписаны золотыми буквами в историю, чтобы ваш народ и ваша родина гордились вами! Спасибо за эти незабываемые дни. Мы будем помнить их до тех пор, пока будем живы. Никто и никогда не делал хорватский народ самым счастливым в мире, а вам это удалось!

Желаю удачи в сегодняшнем матче! И говорю спасибо от имени всех игроков сборной. Мы все пребываем вместе с вами и душой и сердцем как один. Идите своей дорогой и воплощайте общую мечту! Поверьте, вы величайшие и единственные победители в наших сердцах! Лучшие из лучших!" - написал Срна.

12:28 В день финала чемпионат мира с жильем в Москве творится что-то неимоверное. Если вы забронировали отель, это вовсе не значит, что вам есть где ночевать. Арендодатели ведут себя недобросовестно и пытаются урвать кусок в последний день. Такая ситуация может повторятся не единожды.

11:56 Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года будет транслироваться в Московском метрополитене.

"В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами", - сказал в интервью ТАСС заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

11:30 Во время чемпионата в России не только повысили пенсионный возраст, но также подняли стоимость проезда в Аэроэкспрессе на сто рублей! Нет на москвичей киевской смекалки: выстояли бы в очереди накануне повышения, скупили бы сотни билетов по 400 рублей, и после подорожания продавали бы по 450.

11:20 Стойка для фанатов в аэропорту Домодедово пустует. Подходы преграждает красная ограничительная лента. Похоже, новых гостей в последний день футбольного праздника длиною в месяц никто не ждёт. А зря, вот же корреспондент "Страны"!