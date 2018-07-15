На Закарпатье при задержании нелегальных мигрантов пограничники применили огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба Чопского пограничного отряда.

Сообщается, что в ночь на 15 июля, на участке отдела "Гута" правоохранители заметили людей, которые двигались в сторону границы. Пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей, которыми оказались трое граждан Вьетнама и украинец.

"Задержанными оказались граждане Вьетнама, которые не имели при себе никаких документов. Вместе с ними задержали местного жителя, который помогал иностранцам добраться к государственной границе", - сказано в сообщении.

Задержанных иностранцев доставили в спецпомещение "Оноковцы". Ведется проверка и привлечение нелегалов к ответственности.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники ждут наплыва нелегальных мигрантов в Украину из-за закрытия ЕС.

Также с начала года в Украине выявили около 4 тысяч нелегальных мигрантов.