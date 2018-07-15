Стали известны подробности трагической гибели украинского военного Виталия Буряка. Об этом в Facebook рассказали его друзья.

Так, Анастасия Макидо утверждает, что Буряк вместе с матерью разбились на мотоцикле.

"Разбились на мотоцикле неделю назад, Виталик боролся за жизнь до сегодняшнего дня... Мама погибла на месте", - сообщила девушка.

Фото: facebook.com

Макидо отметила, что вместе с погибшим они вместе учились вместе в Донецке.

"4 года в одной группе. Она была маленькая, всего 19 человек, но не ошибусь, если скажу, что дружная, и без Виталика и его оптимизма ее невозможно было представить. Ужасная, шокирующая трагедия. Пусть земля будет пухом ему и его маме", - отметила она.

Фото: facebook.com/anastazzie

Также друг погибшего Даниил Вереитин рассказал историю дружбы с военным.

"Я даже не помню обстоятельства, при которых мы познакомились. Ты как-то пришел в мою жизнь очень быстро и легко. Будто как так и надо. Наверное, так и должно было быть...

Много всего было. И я все думал, что следующая встреча не за горами. А теперь понимаю, что ее никогда не будет.

Ты ушел из жизни при других обстоятельствах. О которых я даже и не знал. В последние годы мы редко общались. К сожалению. Все зрели для личного разговора...Спи спокойно, друг. Спасибо за яркие эмоции моей студенческой жизни. За дружбу и все-все", - написал он пост в Facebook.

Фото: facebook.com/daniil.vereitin

Ранее "Страна" сообщала, что мобилизованный украинский военный умер в харьковском госпитале от тяжелых ран.