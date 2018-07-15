В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС региона.

Спасатели сообщили, что на перекрестке Винницкого шоссе и объездной дороги на Черновцы произошло ДТП с участием трактора ХТЗ-200, рейсового автобуса SETRA и грузового автомобиля DAF.

"В результате аварии пострадал водитель трактора, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу. В рейсовом автобусе Хмельницкий - Киев - Харьков находилось 11 пассажиров, из которых 3 детей. Двум пассажирам врачи скорой оказали неотложную помощь на месте, и те от госпитализации отказались", - сказано в сообщении.

На данный момент причины и виновников аварии устанавливают правоохранительные органы.

Фото: km.dsns.gov.ua

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