В воскресенье, 15 июля, в Украине ожидается прохладная погода с дождями. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики отмечают, что хоть ливни зальют почти всю территорию страны, но они не будут продолжительными и солнечная погода ожидается в южных регионах.

В западных областях ​​Украины синоптики прогнозируют ночью 12-15 тепла, днем ​​- 17-21 тепла.

В центральных областях будет преобладать теплая погода, ночью - 13-16 тепла, днем ​​22-26.

На юге Украины ночью ожидается 17-21, днем ​​27-31. При этом будет преобладать северо-западный ветер, 5-10 м/с.

В Киеве синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью температура ночью 14-16, днем ​​23-25.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики предупредили о грозовых дождях на выходные в Украине.

Также синоптик рассказала, где на выходных в Украине ждать дождей с грозами.