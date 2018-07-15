По всей Украине ждут кратковременные дожди, которые немного охладят жару
В воскресенье, 15 июля, в Украине ожидается прохладная погода с дождями. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Синоптики отмечают, что хоть ливни зальют почти всю территорию страны, но они не будут продолжительными и солнечная погода ожидается в южных регионах.
В западных областях Украины синоптики прогнозируют ночью 12-15 тепла, днем - 17-21 тепла.
В центральных областях будет преобладать теплая погода, ночью - 13-16 тепла, днем 22-26.
На юге Украины ночью ожидается 17-21, днем 27-31. При этом будет преобладать северо-западный ветер, 5-10 м/с.
В Киеве синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью температура ночью 14-16, днем 23-25.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что синоптики предупредили о грозовых дождях на выходные в Украине.
Также синоптик рассказала, где на выходных в Украине ждать дождей с грозами.