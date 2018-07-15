Президент США Дональд Трамп озвучил свои планы на выборы в 2020 году. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Глава Белого дома в интервью британскому изданию The Daily Mail заявил, что намерен в 2020 году баллотироваться в президенты США.

"Я настроен на это решительно. Похоже, что этого хотят все", - ответил Трамп на вопрос о предстоящих выборах

На вопрос журналиста о том, видит ли он среди демократов кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию, Трамп ответил отрицательно.

"Нет. Я никого не вижу. Я знаю их всех и не вижу никого... У них нет правильного кандидата", - добавил американский лидер.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны детали встречи Трампа и Путина.

Также Трамп признался Туску, что Украина его меньше интересует, чем возможность понять Россию.