Во время отпуска погиб украинский военный Десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 80-й одшбр ДШВ.

"С грустью сообщаем, что во время пребывания в очередном отпуске при трагических обстоятельствах погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Буряк Виталий Павлович", - сказано в сообщении.

Отметим, что обстоятельства гибели десантника не сообщаются.

"Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, был патриотом своей земли. Свидетельством этого является его приверженность воинскому долгу, достойная и высокопрофессиональная служба в Вооруженных Силах Украины", - добавили в ВСУ.

Фото: facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что мобилизованный украинский военный умер в харьковском госпитале от тяжелых ран.

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