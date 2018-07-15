В Польше на строительных работах погиб украинский заробитчанин. Об этом передает "Польское радио".

Сообщается, что украинец работал на строительстве супермаркета в Шамотулах, Великопольское воеводство. Строитель упал с крыши и скончался на месте.

"Мы получили сообщение, что в связи со случаем на стройке, нужно обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши, скончался на месте", - сообщила представитель уездной комендатуры полиции в Шамотулах Эвелина Грабовая.

Трагедия произошла в субботу среди дня. Обстоятельства происшествия изучает полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше у дома рухнул вертолет, погибли люди.

Также в Польше подозревают украинское предприятие в незаконной торговле оружием.