В Харьковской области трех украинок пытались вывезти в Мьянму с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба полиция региона.

Мужчина из Сум намеревался сдать в секс-рабство 33-летнюю и двух 24-летних украинок. Всех пострадавших злоумышленник встретил еще в мае этого года.

"После чего, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, достиг договоренности об их перемещение через государственную границу Украины в Мьянму для оказания сексуальных услуг", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника 13 июля возле торгового центра, расположенного на улице Сумской в Харькове.

Следователем открыты еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека") Уголовного кодекса Украины.

На данный момент мужчина находится в СИЗО.

Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Житомире мужчина снимал порновидео с участием 8-месячной дочери.

Также в Харькове разоблачили мужчину, распространявшего детское порно.