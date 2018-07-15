В Китае произошло огромное наводнение из-за чего произошла эвакуация более 100 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Хinhua.

Наводнение произошло в городе Чунцин, где достигнут пиковый уровень паводка.

Сообщается, уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения в 3,78 м и 5,92 м соответственно. Продолжающиеся несколько дней ливни привели к сильнейшему наводнению в этом регионе с 2012 года.

Кроме того, власти запустили экстренный режим работы дамб, чтобы быстрее снизить уровень воды и минимизировать ущерб от наводнения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии от мощных ливней и наводнений погибли уже 100 человек.

Также в Израиле наводнение унесло автобус с кадетами, погибло девять человек.