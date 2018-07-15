В Китае из-за наводнения эвакуировали более 100 тысяч жителей
В Китае произошло огромное наводнение из-за чего произошла эвакуация более 100 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Хinhua.
Наводнение произошло в городе Чунцин, где достигнут пиковый уровень паводка.
Сообщается, уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения в 3,78 м и 5,92 м соответственно. Продолжающиеся несколько дней ливни привели к сильнейшему наводнению в этом регионе с 2012 года.
Кроме того, власти запустили экстренный режим работы дамб, чтобы быстрее снизить уровень воды и минимизировать ущерб от наводнения.
Ранее "Страна" сообщала, что в Японии от мощных ливней и наводнений погибли уже 100 человек.
Также в Израиле наводнение унесло автобус с кадетами, погибло девять человек.
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