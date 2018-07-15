15 июля состоится решающий матч Кубка мира ФИФА. Он начнется в 18:00 по киевскому времени. А после окончания в Москве состоится церемония закрытия ЧМ-2018.

"Страна" ведет текстовый онлайн матча.

17:24 Перед началом матча на "Лужниках" пройдет церемония закрытия Мундиаля 2018.

Постановщик Феликс Михайлов рассказал, что действо будет посвящено болельщикам.

17:21





Кубок уже приехал в "Лужники"! pic.twitter.com/ihGRH6rBiU — Чемпионат мира FIFA 2018(@fifaworldcup_ru) 15 липня 2018 р.

Видео: twitter.com/fifaworldcup_ru

17:20 Еще один хорватский полузащитник Лука Модрич за свою текущую карьеру уже сыграл в десяти финалах и выиграл все десять. Сегодня - одиннадцатый.

17:17 Иван Ракитич установил рекорд по числу проведенных матчей в сезоне - 70 (71). Полузащитник сыграл 55 матчей за "Барселону" во всех турнирах и еще 15 (16) - за команду Хорватии.

Сегодня для него 16-й матч за хорватов.

17:15 Париж сейчас.

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

17:11 Главный судья сегодняшнего матча - аргентинец Нестор Питана. Его ассистенты на бровках - Эрнан Майдана и Хуан Белатти.

Резервный судья - Бьорн Кейперс, резервный ассистент - Эрвин Зейнстра (оба из Голландии).

17:09 А вот такая атмосфера в столице Хорватии - Загребе

Видео: youtube.com/RT на русском

17:08

Фото: twitter.com/huckleberry_17

17:06 Самые разные болельщики сегодня в Москве

Фото: twitter.com/championat

17:03 Болельщики на трибунах "Лужников" обращаются к хорватскому нападающему Марио Манджукичу с просьбой о футболке.

Фото: twitter.com/HNS_CFF

16:59 Кубок уже приехал в "Лужники". Кому же он достанется? Французам, которые получили кубок 20 лет назад и являются одними из самых результативных участников чемпионатов мира по футболу? Или хорватам, которые впервые подошли так близко к абсолютной победе и пока не проиграли ни одного матча на мундиале?

Сборная Хорватии впервые за свою историю дошла до финала чемпионата. Самым выдающимся достижением прошлых мундиалей было третье место в 1998 году. На этом Кубке мира хорваты пока идут без поражений. В полуфинале они оказались сильнее сборной Англии. А в четвертьфинале потеснили россиян.

Сборная Франции завоевала Кубок 20 лет назад, в 1998 году. В 2006-м французы были вторыми. Бронза оказалась в руках сборной в 1958-м и 1986-м годах. А в 1982 результатом усилий было четвертое место. В этом году французы оказались сильнее Бельгии в полуфинале. В копилке французов ничья с Данией, остальные матчи подопечные Дидье Дешама выиграли.

Фото: Финалисты ЧМ-2018 сборные Хорватии и Франции/fifa.com

Сборные представили свои составы перед игрой.

Параллели с Кубком мира 1998 года

На чемпионате мира, который принимала Франция 20 лет назад, обе сборные достигли своей высшей точки взлета на мундиале. В 1998-м Франция стала победителем ЧМ, а Хорватия взяла бронзу. До 2018-го это было наивысшим достижением хорватской сборной.

Причем судьба финальной путевки решалась в матче между двумя сборными на стадионе в пригороде Парижа. Тогда Давор Шукер, который сейчас возглавляет федерацию футбола в Хорватии, открыл счет. Но уже через минуту французский защитник Лилиан Тюрам сравнял счет. А потом забил второй победный мяч - 2:1. Удивительно, что это были первые и последние два мяча за сборную Франции от Тюрама. Ни в одной игре за сборную больше он не забивал.

На сегодняшний матч футбольная федерация Хорватии пригласила всех игроков, которые добыли бронзу 1998 года.

Дешам vs Далич

Французский тренер Дидье Дешам сегодня может стать третьим человеком в истории, который выиграл Кубок мира и как тренер, и в составе сборной на поле. На ЧМ-1998 он был капитаном сборной Франции, выигравшей Кубок.

Пока завоевать футбольный трофей, и как тренеру, и как игроку, удалось бразильцу Марио Загалло - кубки 1958 и 1962 годов. А также немцу Францу Беккенбауэру. На победном для Германии ЧМ-1974 он был капитаном сборной, а в 1990 привел команду к победе уже как тренер.

В 1998-м именно Дешам поднял Кубок мира после победы над Бразилией.

Фото: Дидье Дешам с Кубком мира в 1998-м году/google.com.ua

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич у руля меньше года. До того, как его позвали в сборную, он тренировал "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Он мечтал выйти на поле за сборную Хорватии, но такого шанса ему не выпало. Говоря о себе, как о футболисте, Далич вспоминает, что был технически далеким от совершенства игроком, но отличался настойчивостью и готовностью пойти на самопожертвование ради результата команды.

Фото: Златко Далич/google.com.ua

Главные индивидуальные призы ЧМ-2018

По итогам ЧМ-2018 назовут лучшего игрока, лучшего молодого игрока, лучшего вратаря и бомбардира. Также сформируют состав символической сборной.

Лучшим молодым игроком имеет все шансы стать 19-летний форвард сборной Франции Кильян Мбаппе.

Главный претендент на "Золотую бутсу"- англичанин Харри Кейн - 6 забитых мячей. У Ромелу Лукаку из Бельгии - 4. По три гола у французов Антуана Гризманна и Кильяна Мбаппе.

На "Золотую перчатку" претендеуют Уго Льорис (Франция), Даниэль Субашич (Хорватия), Джордан Пикфорд (Англия), Тибо Куртуа (Бельгия).

А лучшим игроком турнира и наиболее вероятным претендентом на "Золотой мяч" является все тот же 19-летний Мбаппе.Также это может быть Лука Модрич (Хорватия) либо Антуан Гризманн (Франция).

Призовой фонд

Первое место ЧМ-2018 - $38 млн

Втрое место ЧМ-2018 $28 млн

Третье место ЧМ-2018 $24 млн.

Средства призового фонда получены от многочисленных партнеров и спонсоров ФИФА.

Игру будет транслировать телеканал "Интер".