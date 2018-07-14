В России прошла свадьба двух скандальных топ-чиновников от армии, проходивших по знаменитому делу "Оборонсервиса".

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков женился на чиновнице Евгении Васильевой, которую осудили за махинации с активами Минобороны, когда он возглавлял министерство. Сам Сердюков осужден не был, хотя и проходил по делу.

Об этом телеведущий Андрей Малахов сообщил в публикации на сайте "СтарХит".

"В эти же дни появилась еще одна новая семья. Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!", - написал Малахов.

Васильева возглавляла департамент имущественных отношений Минобороны в годы, когда ведомством руководил Анатолий Сердюков, напоминает "Медуза". Имя чиновницы стало широко известно после возбуждения осенью 2012 года дела "Оборонсервиса" о махинациях с имуществом Минобороны.

СМИ тогда писали, что Васильева и Сердюков состоят в романтических отношениях.

Из-за дела "Оборонсервиса" Сердюков ушел из Минобороны, но продолжил работать на руководящих должностях — сейчас он индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха".

Евгения Васильева в 2015 году была приговорена к пяти годам колонии, но уже через три месяца вышла на свободу по УДО.

Ранее у экс-министра в Москве пропала дочь. Ее поисками занималась ФСБ. Позже стало известно, что 13-летняя девочка сама вернулась домой.