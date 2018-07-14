В Турции спустя 7 дней комы скончался 55-летний житель Запорожской области Андрей Сова, который подрался с россиянином в отеле Аланьи. Мужчина успел только один день отдохнуть на турецком курорте, его супруга должна 15 июля вылетать в Украину.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Мужчина с женой прилетел отдыхать в турецкую гостиницу из Запорожья 6 июля. А 7 июля он смотрел трансляцию футбольного матча в кафе отеля. Это была та самая игра, в которой сборная России проиграла Хорватии.

В ходе матча украинец поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным.

Российский болельщик ударил украинца, тот упал и сильно ударился головой.

Жена Андрея Совы Светлана Садловская рассказала, что осталась на курорте одна и у нее нет средств на транспортировку мужа в Украину.

"Я связывалась с консульством нашим в Турции. Мне сказали сначала молиться. Потом сказали, что денег у них нет, и посоветовали пройтись по отелю и собрать деньги. Мне 15-го улетать, и я не понимаю, что мне делать...", - сообщила женщина.

Андрей Сова скончался спустя неделю комы Фото: obozrevatel.com

Как сообщала "Страна", запорожец в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию больницы города Алания.

Ранее стало известно, что русский турист избил до комы пьяного украинца, у которого нет денег на лечение в Турции.