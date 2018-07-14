Теперь без копий документов. В Украине упростили заключение деклараций для пациентов и врачей
В Украине незначительно упростили процесс заключения деклараций для пациентов и врачей. В больницу больше не придется нести копии паспорта и идентификационного кода (достаточно иметь с собой оригиналы).
Об этом в Facebook сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
В числе первоочередных изменений также следующие:
- неотложная помощь не будет иметь привязки к декларации - ее вам предоставят в любой государственной или коммунальной больницы. Что входит в неотложную помощь, можно узнать по ссылке;
- декларация "похудела" и теперь уместится на один лист. В частности, больше не нужно вносить информацию о месте регистрации, ведь оно не играет роли при предоставлении услуг;
- те, кто подписал декларацию до старта кампании по выбору врача (до 23 марта 2018) отныне имеют время перезаключить ее до 1 января 2020 года. Декларации, подписанные после 23 марта, не имеют конечного срока;
- все декларации, подписанные до этих изменений, остаются действительными, их не нужно перезаключать.
Как сообщала "Страна", в июле в Украине начнется вторая волна подачи медицинских деклараций.
Также "Страна" писала, что с мая в Украине будут по-новому выписывать рецепты на лекарства.
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