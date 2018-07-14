В Украине незначительно упростили процесс заключения деклараций для пациентов и врачей. В больницу больше не придется нести копии паспорта и идентификационного кода (достаточно иметь с собой оригиналы).

Об этом в Facebook сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В числе первоочередных изменений также следующие:

неотложная помощь не будет иметь привязки к декларации - ее вам предоставят в любой государственной или коммунальной больницы. Что входит в неотложную помощь, можно узнать по ссылке;

декларация "похудела" и теперь уместится на один лист. В частности, больше не нужно вносить информацию о месте регистрации, ведь оно не играет роли при предоставлении услуг;

те, кто подписал декларацию до старта кампании по выбору врача (до 23 марта 2018) отныне имеют время перезаключить ее до 1 января 2020 года. Декларации, подписанные после 23 марта, не имеют конечного срока;

все декларации, подписанные до этих изменений, остаются действительными, их не нужно перезаключать.

Как сообщала "Страна", в июле в Украине начнется вторая волна подачи медицинских деклараций.

Также "Страна" писала, что с мая в Украине будут по-новому выписывать рецепты на лекарства.

Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что украинцы смогут бесплатно обслуживаться в частных клиниках.