Банки готовы повышать проценты по депозитам после того, как НБУ поднял на полпроцента учетную ставку - до 17,5%.

Правда, пойти на такой шаг готовы далеко не все банковские учреждения, пишет "Украинский бизнес-ресурс".

"Банки начнут поднимать ставки по депозитам на короткие строки - 3-6 месяцев на 0,5-1%. Привлекать длинный ресурс по завышенным ставкам банки пока не готовы", - рассказал директор департамента казначейства Идея Банк Ярослав Кабин.

А вот кредитный рынок отреагирует на повышение учетной ставки быстрее депозитного, уверен директор департамента стратегического управления Банка Пивденный Дмитрий Чичкаленко. По его словам, процентные ставки по ним вырастут, хоть и не сразу.

"Следует понимать, что карточные и кэш-кредиты остаются довольно дорогими на данный момент, так что повышение учетной ставки на 0,5% вряд ли сильно отразится на этих кредитах. По остальным розничным кредитным продуктам влияние (подорожание - ред.) будет заметно с небольшим временным лагом", - уточнил Чичкаленко.

Что интересно, незадолго до подъема учетной ставки, которая сделает кредиты дороже, Рада приняла закон о возобновлении кредитования.

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