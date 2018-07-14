Синод Русской православной церкви (РПЦ), который сегодня, 14 июля, принял ряд решений в Екатеринбурге, выразил обеспокоенность в связи с попытками политиков разрушить единство Церкви в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Религия".

По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова, в Украине политики "пытаются поколебать единство Церкви и устроить в угоду своим политическим воззрениям какие-то ненужные, неправильные, неестественные формы церковного устройства".

"Священный Синод выразил обеспокоенность в связи с попытками разрушения единства святой Церкви на Украине сейчас, когда духовенство и верующие подвергаются несправедливым обвинениям и поношениям, и стихии мира сего восстают на Церковь святого князя Владимира, пытаясь разрушить единство этой святой Церкви", – отметил о. Александр.

Кроме того Волков высказался о намечающемся праздновании Дня Крещения Руси в Киеве.

"Никто, надо надеяться, не помешает верующим канонической Украинской Православной Церкви совершить свое молебное пение у памятника святому князю Владимиру, и еще раз подтвердить свою верность Православию. Какой-то необходимости пока что кому-то вмешиваться, да и вообще возможности вмешиваться в это, нет", – сказал отец Александр после заседания Священного Синода.

Священный синод Русской Православной Церкви начал работу сегодня, 14 июля. Заседание впервые проходит в Екатеринбурге на месте расстрела Царской семьи и приурочено к столетней годовщине расстрела семьи императора Николая II.

Как сообщала "Страна", в апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии для Украины и объявил о намерении создать "единую поместную церковь".

Также напомним, что Верховная Рада обращение президента поддержала.

В свою очередь патриарх Варфоломей заявил, что Украину надо "привести к каноническому порядку".