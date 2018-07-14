В субботу 14 июля из-за аварийного обесточивания шахты во время грозы в населенном пункте Тошковка на Луганщине под землей оказалось почти 90 шахтеров.

Об этом сообщает ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.

Авария произошла в 18:48 из-за грозы.

"Луганское энергетическое объединение" заявило, что мобилизует все силы для спасения горняков - в Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту "Тошковская".

Кроме того, в настоящее время известно о масштабных обесточивании в Северодонецке.

В 18:46 в результате аварийных отключений без электроэнергии оказались вообще 2304 потребителя в так называемых "новых" районах города.

Северодонецкий РЭС тоже мобилизует своих работников и организует оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения горожанам.

В сообщении отмечается, что непогода все еще бушует в Луганской области, а информация об авариях продолжает поступать.

Фото: facebook.com/tovleo

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