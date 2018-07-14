В Харькове скончался пятимесячный мальчик, который пострадал в результате ДТП на проспекте Гагарина. Малыша выбросило из коляски, когда водитель легковушки врезался в нее, сбив дорожный знак на бордюре.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова в Facebook.

"Малыш, которого в коляске сбил водитель легкового автомобиля, умер в больнице", - сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Советник министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о том, как произошла эта ужасная авария.

"Пьяный водитель повез мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребенком внутри. 5 месячный младенец погиб от полученных травм на месте.

Водитель задержан патрульной полицией и отправлен на освидетельствование. После чего будет задержан.

Судьи должны быть справедливы и безжалостны к пьяным за рулем и давать им максимальные сроки наказания", - пишет Геращенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Как сообщала "Страна", в Виннице женщину с младенцем в коляске сбили на пешеходном переходе.

Напомним также, что на Закарпатье грузовик повалил столб на коляску с ребенком, мальчик погиб.