Известный украинский комик и руководитель студии "95 квартал" Владимир Зеленский, который обладает одним из самых высоких в стране президентских рейтингов, заявил, что его политика не интересует. Об этом сообщает KP.ua.

"Честно говоря, я не старался кому-то из вышестоящих щекотать нервишки. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране. Для меня это совершенно другой мир… Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом, где-то рядом с ними пробегать, на фоне чем-то махать и так далее", – сообщил Зеленский.

Он также прокомментировал свое недавнее видеообращение к певцу Святославу Вакарчуку, в котором он предложил ему объединиться, намекая на предвыборную кампанию.

По словам Зеленского, видеозапись в День Контитуции была шуткой. "...Это было очень прикольно. Все об этом говорят. Поэтому я и решил в такой форме обратиться к нему".

Как сообщала "Страна", в "Квартале 95" уже шутят о втором туре президентских выборов.

"Страна" разбиралась, какое решение принял Вакарчук по президентским выборам.

В последнем соцопросе КМИС, опубликованном 25 июня, рейтинг Вакарчука значительно упал. Теперь он делит седьмое место с Вадимом Рабиновичем, с 4% поддержки избирателей.