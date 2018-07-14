В Кривом Роге водитель Volkswagen погиб в жутком лобовом столкновении. Фото
Сегодня, 14 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области в результате ДТП с участием 2 автомобилей, один человек погиб, еще трое были госпитализированы. Об этом сообщает "Первый криворожский".
ДТП произошло около 18:30 по улице Окружной.
Водитель автомобиля Volkswagen двигался по направлению к Смычке, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Жигулем".
В результате полученных травм водитель "ВАЗ" скончался на месте. Двоих пассажиров "Жигулей" и водителя Volkswagen госпитализировали.
На месте происшествия работают патрульные, следователь областного отдела полиции и медики скорой помощи.
Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua
Как сообщала "Страна", суд арестовал виновницу ДТП, в котором погиб украинский мотогонщик на велосипеде.
Напомним также, что в столкновении двух легковушек и маршрутки под Днепром погиб мужчина.
Также "Страна" публиковала фото и видео с места ДТП под Днепром, где пострадали как минимум пять человек