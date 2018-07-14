В пятницу, 13 июля, в Одессе под дождем открылся 9-й Одесский международный кинофестиваль. По красной дорожке прошли участники и гости. Среди украинских селебритиз была замечена и экс- глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Гонтарева произвела фурор заметно постройневшей фигурой. Она была в окружении двух девушек. Слева от нее на фото - ее невестка Валерия Томашевская.

Аккуратная стрижка, яркий макияж и украшения - Валерия Гонтарева улыбалась и не стеснялась позировать фотографам.

Впрочем, наряд Гонтаревой вызвал жгучее обсуждение в соцсетях, где его сравнили с покрывалом.

Фото: facebook.com/raguli

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева Фото: facebook.com/1tv.od.ua

На ОМКФ появилась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева Фото: facebook.com/1tv.od.ua

Напомним, президент Петр Порошенко 9 месяцев тянул с увольнением Валерии Гонтаревой, которая еще в августе прошлого года после выхода из оплачиваемого отпуска тут же отправилась в отпуск за свой счет и за счет отгулов.

Гонтарева также сообщила, что после проведенного в Индии отпуска она с сентября находилась в Киеве. По ее словам, управление активами ее больше не интересует. Теперь ее интерес сосредоточен на стартапах.

Как сообщала "Страна", самым ожидаемым звездным гостем красной дорожки стал голливудская звезда "Темного рыцаря" и "Авроры" Эрик Робертс.