В Харькове водитель легковой машины на тротуаре наехал на коляску, в которой находился пятимесячный малыш. В результате ДТП ребенка выбросило из коляски, 20-летняя мать мальчика не пострадала, но от волнения потеряла сознание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова в Facebook.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что ребенок умер в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июля около 18.00 на проспекте Гагарина.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на тротуар.

Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

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