В Киеве в районе Контрактовой площади появился "пляж" для отдыха родителей с детьми. Фото с исторического центра столицы, который преобразился до неузнаваемости, опубликовали случайные очевидцы в Facebook.

На снимках недалеко от городского фонтана на раскладных креслах, шезлонгах и топчанах расположились отдыхающие.

Здесь же можно заметить надувные детские бассейны, навесы в виде грибков, которые принято устанавливать во время отдыха на море или на дачном участке.

Дети плещутся в резервуарах с водой, территория посыпана песком.

"Прекрасно, я считаю. Жаль, редиску по майданным традициям не посадили и хрюшек не завезли", - иронизирует адвокат Елена Лешенко на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Lyoshelena

Судя по всему, пользователи сети говорят о ярмарке Made in Ukraine, которая вчера открылась на Подоле. Организаторы обещали сделать импровизированный пляж.

Как сообщала "Страна", в центре Львова на клумбе бездомные выращивали картофель.

Также "Страна" писала, как на Закарпатье ямы на дорогах начали засаживать цветами.

Ранее мы также сообщали, что на Контрактовой "оседлали" памятник Сагайдачному, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов.