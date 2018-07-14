В международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" образовалась внушительная очередь из туристических автобусов на выезд в Украину. Об этом сообщает белорусский сайт "БЕЛТА".

По словам представителя Государственного пограничного комитета Антона Бычковского, с полудня 14 июля туристические группы по 6 автобусов прибывают к пункту пропуска в Новой Гуте.

С 14.00 около 20 рейсовых автобусов ожидали прохождения границы.

"Это говорит о недостаточно эффективном планировании маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну", - отметил Антон Бычковский.

Он подчеркнул, что контрольные органы принимают все необходимые меры для ускорения пересечения государственной границы.

"Задействованы все рабочие места с привлечением резервов. Пограничный контроль занимает не более 10 минут на одно такое транспортное средство при нормативе - 15 минут. С 14.00 по 18.00 оформлено 22 туристических автобуса. При том, что пропускная способность "Новой Гуты" составляет 4 автобуса в час. Тем не менее при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать до 6 часов", - констатировал Антон Бычковский.

Госпогранкомитет напоминает турфирмам о необходимости заблаговременно направлять информацию о планируемых времени и месте пересечения государственной границы в соответствующие местные органы управления спорта и туризма для их равномерного распределения по времени суток и месту пересечения границы.

Для своевременного принятия мер реагирования информация от турфирм должна быть подана не позднее чем за двое суток до отправления.

Как сообщала "Страна", в ночь на 12 июля из Турции в Украину прилетели 524 туриста, застрявших в аэропорту Анталии.

Напомним также, что туристы из Туниса рассказали, как они провели почти неделю, ожидая самолет.

Ранее в МРЭТ объяснили причины массовой задержки авиарейсов большим числом желающих отдохнуть.