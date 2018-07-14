Министерство иностранных дел Украины 10 июля заключило соглашение с международной юридической компанией "Covington & Burling LLP" о юридических услугах на $6,66 миллионов, или 196,90 млн гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему публичных закупок ProZorro.

Отмечается, что дополнительную закупку у предыдущего исполнителя провели по переговорной процедурой.

В этом году фирма будет консультировать и представлять заказчика: в деле по иску Украины к России, который был подан 16 января 2016 в Международный суд ООН; в арбитражном производстве против России, инициированном Украиной 16 сентября 2016 в соответствии с частью XV Конвенции ООН по морскому праву 1982 года; в урегулировании споров в рамках Соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998; по делу компании "Law Debenture Trust Corporation P.L.C." (США) против Украины от 17 февраля 2016 в Высокий суд Лондона по "долгам Януковича", а также других производствах такого рода, потребность в которых может возникнуть.

По условиям договора, почасовые ставки юристов составляют:

$ 972 - Алан Ларсон, старший советник;

$ 872 - Александр Леитч, глава отдела судебных разбирательств Лондонского офиса;

$ 776 - Марне Чик, руководитель международной арбитражной практики;

$ 660 - Джонатан Гимблетт, партнер;

$ 660 - Давид Зионтис, партнер;

$ 396-604 - младшие и старшие юристы;

$ 204-388 - помощники юристов.

Также по $ 960 за час привлекут профессора Гарольда Хонджи Коха, по 600 евро - профессора Альфреда Суонси, по 400 евро - профессора Жана-Марка Тувенина.

К 2009 году старшим партнером "Covington & Burling LLP" был Эрик Холдер, который впоследствии стал генпрокурором США и занимал эту должность до апреля 2015 года.

Всего с 2015 Министерство иностранных дел Украины заключило с фирмой четыре соглашения по защите от России на общую сумму $ 16,74 млн.

Также в 2017-2018 годах ПАО "НАК "Нафтогаз Украины"заказало ей представительство в споре с Россией по поводу имущества в оккупированном Крыму за общую сумму $ 11,61 млн.

Кроме того, в 2011 году Юлия Тимошенко и БЮТ заказывали компании аудит дел по закупке автомобилей "Опель" в качестве скорой помощи и использования средств по Киотскому протоколу.

В январе 2017 года заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина выбрала международную юридическую компанию Covington & Burling для сотрудничества с правительством в рамках иска против Российской Федерации в Международном суде ООН.

Covington & Burling LLP - авторитетная международная юридическая компания с центральным офисом в Вашингтоне и представительствами в 5 странах, в штате которой работает около 1000 юристов.

Как сообщала "Страна", ЕСПЧ объединил иски Украины против России.

Также "Страна" писала, что Петр Порошенко уполномочил Зеркаль судиться в Гааге по нарушению Россией Конвенции морского права.