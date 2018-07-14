В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится саммит президентов Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Полицейские Финляндии призывают людей не стоять у окон и не выходить на балконы во время проезда кортежей президентов. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель столичного полицейского управления Финляндии Хейкки Копперойнен рекомендовал жителям не находиться у окон и на балконах, если видно, что приближается кортеж.

"Не стоит также открывать окна. Мы не можем следить за всеми горожанами, но это наверняка привлечет наше внимание и внимание служб безопасности гостей. Это может привести к проведению дополнительных операций", - сказал представитель полиции Хельсинки.

Он пояснил, что полиция может прийти с инспекцией домой к человеку, нарушившему это предупреждение.

При этом наблюдать за кортежами можно будет, например, с песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада и со ступенек здания финского парламента.

Как сообщала "Страна", Трамп признался, что поговорит с Путиным об Украине.

Также стало известно, что Трамп назвал "интересным" вопрос о признании Крыма российским.