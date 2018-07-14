Под Черниговом пьяный вертолетчик рухнул в кукурузу, обесточив пять сел
В Боровичском районе Черниговской области пьяный пилот вертолета винтом задел линию электропередач при совершении аварийной посадки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
Сам пилот бежал, а пять сел остались обесточены после аварии.
"Вертолет Ми-2 проводил обработку арендованных земель агропредприятия, винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе", – отметили в полиции.
Правоохранители также добавили, что мужчина находился за штурвалом вертолета пьяным.
И документов на право управления вертолетом он не предоставил.
Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности полетов воздушных судов.
Судя по прилагаемым фото, на поврежденном вертолете больше невозможно летать, так как машина повреждена и горела.
Фото: cn.npu.gov.ua
Фото: cn.npu.gov.ua
Фото: cn.npu.gov.ua
Фото: cn.npu.gov.ua
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