В Боровичском районе Черниговской области пьяный пилот вертолета винтом задел линию электропередач при совершении аварийной посадки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Сам пилот бежал, а пять сел остались обесточены после аварии.

"Вертолет Ми-2 проводил обработку арендованных земель агропредприятия, винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе", – отметили в полиции.

Правоохранители также добавили, что мужчина находился за штурвалом вертолета пьяным.

И документов на право управления вертолетом он не предоставил.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности полетов воздушных судов.

Судя по прилагаемым фото, на поврежденном вертолете больше невозможно летать, так как машина повреждена и горела.

Фото: cn.npu.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в США вертолет врезался в жилой дом.

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