Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Европейского совета Дональдом Туском не скрывал желания понять, что Россия сделала в Украине. Интерес к Украине при этом он проявлял меньший.

Об этом Туск рассказал в интервью программе Fakty po faktach на канале TVN24.

Он отметил, что Украина сейчас нуждается в поддержке как никогда раньше, особенно в свете возможной глубокой изменения американской политики в отношении нее.

"Мы нуждаемся в поддержке, и понимании, и взаимном сотрудничестве между Польшей и Украиной, как в кислороде", - также отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе Украину.

Также в Белом доме рассказали, чего Трамп ждет от встречи с Путиным.

Как сообщала "Страна", в Белом Доме и Кремле сообщили, что встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Окончательная договоренность об этом мероприятии была достигнута во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.