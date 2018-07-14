Юлия Тимошенко появилась в Варшаве в одном отеле с Игорем Коломойским. Это произошло 12 июля, пишет со ссылкой на свои источники журналист Богдан Кузьмич.

Он также опубликовал фото, на которых в холле отеля в один и тот же день запечатлены Коломойский и Тимошенко.

"Сначала в гостинице появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить ее всю в белом было невозможно", - написал Кузьмич у себя в Facebook.

По словам журналиста, гостиница находится прямо возле аэропорта Варшавы.

facebook.com/bohdan.kuzmych

facebook.com/bohdan.kuzmych

Судя по интерьеру, это пятизвездочный отель Mariott, который находится ближе других к аэропорту Фредерика Шопена.

Вот холл этой гостиницы, который похож на тот, где появляются Коломойский и Тимошенко.

Courtyard by Marriott Warsaw Airport

Средняя стоимость номера здесь - чуть более $100 за ночь.

Отметим, что слухи о поездке Тимошенко в Варшаву курсировали в интернете еще несколько дней назад.

Ранее Игорь Коломойский заявлял, что Петр Порошенко не сможет во второй раз стать президентом. Фаворитом гонки олигарх назвал Юлию Тимошенко.

Тимошенко сейчас возглавляет верхнюю строчку президентского рейтинга. Если верить последним опросам, президент Порошенко опустился на шестое место.