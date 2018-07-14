Детективы НАБУ получили доступ к телефону гражданской жены заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова - Анны Бабич - в рамках расследования уголовного производства о возможном обогащении.

Об этом сообщает "Слово и Дело"

Решение принял судья Соломенского районного суда столицы по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства.

По словам детективов, в рамках расследования проверяются факты того, что Филатов в период 2014-2018 годов получил в собственность значительных размеров активы. При этом законность происхождения которых этих активов не подтверждается доказательствами. Вероятно, Филатов передал их своей сестре и гражданской жене.

Отмечается, что Филатов не внес в декларацию свою гражданскую жену Анну Бабич, их общего ребенка, а также ее имущество общей стоимостью 6,51 миллиона гривен. В Бюро отметили, что Бабич является соучредителем ООО "Экво" (размер уставного взноса 205 440 грн), владельцем автомобиля Porsche Macan 2016 года выпуска и имеет две квартиры в Киеве.

Система "Аркан" зафиксировала 57 фактов совместного пересечения государственной границы Украины Филатовым и Бабич в разных направлениях в период с 2012 по 2018 год, в том числе дважды в течение 2017 года и пять раз в 2018 году.

Также детективами был допрошен один из свидетелей в этом деле, который рассказал о снятии замглавы АП с депозитного счета Альфа-Банка его сестры $803,8 тысяч на основании соответствующего судебного решения. В НАБУ предполагают, что это могли быть деньги самого Филатова.

По информации двух общественных организаций, Филатов проживает вместе с гражданской женой и их общим ребенком по месту жительства замглавы АП. Указанная информация приобщена к делу. Кроме того, согласно реестру браков, Филатов действительно записан отцом указанного ребенка, а Анна Бабич – матерью.

В связи с этим, детективы решили подтвердить или опровергнуть факт совместного проживания Филатова с Бабич, получив доступ к мобильному номеру гражданской жены замглавы АП. Указанный доступ предоставит информацию о местонахождении Бабич за период с июля 2014 года до 2018 года во время телефонных звонков, SMS-переписки, выхода в интернет и тому подобное. Суд удовлетворил ходатайство.

Как сообщала "Страна", замглавы АП Филатов забыл указать в декларации гражданскую жену и ее юрфирму.

Также "Страна" писала, что первый замглавы АП Ковальчук оказался без жилья, наличных и банковских вкладов - все у жены.