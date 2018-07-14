Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО
В соцсетях делятся фотографиями выступления Петра Порошенко на саммите НАТО, на которых его слушает всего несколько человек.
На официальном YouTube-канале Альянса опубликовано видео речи украинского президента. Зал и правда практически пуст.
Саммит НАТО длился два дня. "Страна" уже подводила его главные итоги.
В частности, Украина не получила никаких подвижек на пути к членству в Альянсе. Однако Петр Порошенко заявил, что саммит закончился для Киева положительно и пообещал внести атлантическую интеграцию в Конституцию страны.
Ранее, на Мюнхенской конференции, которая проходила в феврале, Петр Порошенко тоже выступил в почти пустом зале.
В соцсетях тогда шутили, что все пошли здороваться с Тимошенко, которая также посетила конференцию, где попала в объектив при общении с российским послом.