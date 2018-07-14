Глава минздрава Уляна Супрун дала советы правильного лечения солнечных ожогов. Она отметила бесполезность сметаны, масел, зубной пасты, кремов, мазей и пенок на жирной основе, а также дексопантенола. Особенно в первые пару дней после ожога.

Она сообщила также, что загорать с 12 до 16 крайне опасно. А советы расписала на своей странице в Facebook.

Советы на случай солнечного ожога

Пострадавшего нужно поместить в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей. Охладите обожженные участки водой или приложите на 5 - 10 минут емкость со льдом или другой холодный предмет. При наличии ожогов большой площади можно принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид). Если есть симптомы общего перегрева - смочите кожу холодной водой, положите на крупные сосуды (шея, бедра - паховые складки) пузырь со льдом завернутый в чистую ткань или холодные компрессы. Далее поврежденную кожу можно обработать водорастворимыми препаратами - это тримистин, пантестин, мирамистин. Не обрабатывают пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей, что в свою очередь ухудшает состояние пострадавшего. При образовании пузырей следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовимы антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление пузырей и усиление боли возможна на 2-4 сутки. При образовании больших и/или множественных пузырей более 1 см в диаметре - обратитесь в медицинское учреждение. Пейте много жидкости. Смазывать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно с 5-6 суток после получения УФ-ожогов.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", по мнению Супрун, детям важно играть на улице.

Ранее Супрун также дала советы, что делать при перегреве в жару и тепловом ударе.