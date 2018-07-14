В Харькове задержали группировку мужчин, которые успели продать оружия на общую сумму более ста тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В состав группы входило трое жителей Киева и области.

Мужчины наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из Донбасса, а также последующий сбыт в других регионах Украины.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более ста тысяч гривен и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 263 уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/uakharkivuakharkiv

Фото: facebook.com/uakharkivuakharkiv

Фото: facebook.com/uakharkivuakharkiv

Как сообщала "Страна", в Словакии задержали украинца, который торговал оружием и подозревается в терроризме.

Напомним также, что под Херсоном военные продавали оружие из зоны АТО.

Ранее "Страна" писала, как оружие из Донбасса нелегально растекается по всему миру.

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