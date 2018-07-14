Заседание Ужгородского городского райсуда по аварии с участием главы Перечинской районной государственной администрации (РГА) Виктора Олефира состоится в понедельник, 16 июля, в 9:00 часов.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Заседание перенесли по просьбе защитника подозреваемого, который говорит, что не успел пообщаться со своим подзащитным и вникнуть в суть дела.

Пресс-служба полиции Закарпатской области также сообщает, что начальник полиции области Роман Стефанишин лично опроверг информацию о том, что за час до смертельного ДТП полиция останавливала председателя Перечинской РГА Виктора Олифера и фиксировала факт его опьянения.

Адвокат Олефира попросил суд перенести заседание Фото: Mukachevo.net

Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил о том, что полиция останавливала Олефира незадолго до того, как он сбил двух женщин, однако его "отпустили из-за высокой должности". По словам Москаля, чиновник врезался в легковой автомобиль.

Как сообщала "Страна", чиновнику объявили о подозрении в "нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшем смерть потерпевшего". Олефир написал заявление об увольнении с должности.

Также "Страна" писала про подробности смертельной аварии на Закарпатье. ДТП произошло поздно вечером 13 июля в Перечине Закарпатской области нетрезвый председатель РГА Виктор Олефир устроил ДТП, в результате которого пострадали две женщины. В реанимации одна из пострадавших скончалась, вторая – в тяжелом состоянии.