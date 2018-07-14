Президент США Дональд Трамп встретился с Елизаветой II в Виндзорском замке в пригороде Лондона. Видеорепортажи об этом событии размещены на сервисе Youtube.

СМИ сообщают, что королева Британии 10 минут ждала прибытия кортежа президента США Дональда Трампа из-за его опоздания. А во время прохода рядом с гвардейцами Трамп на время потерял из виду королеву.

Своей резкой остановкой он невероятно смутил Елизавету II. Оба ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше.

92-летняя королева обошла вместе с президентом США ряды почетного караула.

Напомним, королева последние годы не выезжает за границу с визитами, ограничиваясь общением с главными зарубежными гостями в своей резиденции.

Как сообщала "Страна", в Британии прошла секретная репетиция смерти Елизаветы II.

Напомним также, что Елизавете II на 92-м году жизни сделали сложную операцию на глазах.