В субботу, 14 июля, сборные Англии и Бельгии сразились в матче за третье место Кубка мира.

Бельгийцы обыграли англичан со счетом 2:0.

На четвертой минуте сборная Бельгии открыла счет. Томас Менье коленом с пяти метров замкнул прострел Насера Шадли с левого фланга.

Во втором тайме, на 82-й минуте, капитан сборной Бельгии Эден Азар удвоил счет после выхода один на один.

Впервые в своей истории сборная Бельгии завоевала третье место чемпионата мира по футболу. До этого самым выдающимся достижением было четвертое место на Кубке мира в 1986 году.

Напомним, что "Страна" вела онлайн Англия-Бельгия 14 июля.

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