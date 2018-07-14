В субботу, 14 июля состоялся матч за третье место ЧМ-218. Бельгия обыграла Англию со счетом 2:0 и завоевала бронзу чемпионата мира по футболу.

Игра началась активно. На четвертой минуте Бельгия открыла счет. Ромелу Лукаку зацепился за мяч после мощно паса вперед от бельгийского вратаря Тибо Куртуа. Затем мяч получил бежавший по левому флангу атаки Насера Шадли, который прострелил в центр английской штрафной. Первым к мячу дотянулся Тома Менье. Он коленом с пяти метров замкнул прострел Шадли.

26-летний Тома Менье не скрывал радости после гола.

Фото: Тома Менье сборная Бельгии/fifa.com

Во втором тайме, на 82-й минуте, капитан сборной Бельгии Эден Азар удвоил счет: 2:0, пробив с близкой дистанции.

Фото: Эден Азар/twitter.com/belreddevils

Бельгия завоевала историческую бронзу Кубка мира. А сборная Англии полетит домой с четвертым местом на ЧМ-2018.

До этого самым выдающимся достижением бельгийцев на мундиале было четвертое место в 1986 году.

Напомним, что "Страна" вела онлайн Англия-Бельгия 14 июля.

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