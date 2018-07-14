В Германии ответили на требование Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 4% ВВП.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что мир таким образом безопаснее не станет.

"Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку", - написал Маас в Twitter.

11-12 июля в Брюсселе состоялся саммит НАТО, на котором стороны договорились увеличить расходы до 2% ВВП. Одновременно президент США потребовал довести этот показатель до 4%, чем вызвал раздраженные комментарии европейцев. Германия, Италия и Франция дали понять, что не собираются раскручивать расходы в рамках НАТО.

В ответ, по слухам, Трамп поставил странам Альянса ультиматум до 2019 года, иначе пригрозил, что "США будут действовать в одиночку".

"Страна" уже подводила главные итоги саммита Альянса для Украины и мира.