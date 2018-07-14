В пятницу, 13 июля, на 9-м Одесском международном кинофестивале по 80-метровой красной дорожке у Оперного театра прошли много гостей и участников ОМКФ-2018. Однако среди селебритиз на главной культурной тусовке лета заметили и безвкусно одетых знаменитостей.

Так, некоторые гости фестиваля, по всей видимости, долго не заморачивались с внешним видом.

Дреды, платья-комбинации, высоченные каблуки и мини-юбки, татуировки напоказ и платья, похожие на школьный выпускной.

Все это изобилие вычурных нарядов дамы показывали на красной дорожке, которую предварительно прикрыли целлофаном от дождя.

Кстати, впервые за девять лет существования ОМКФ гости ступали на красную дорожку под зонтами.

В этом году фестиваль не богат на знаменитостей. Самой крупной звездой можно назвать брата голливудской "красотки" Эрика Робертса. К слову, он тоже пришел на дорожку в джинсах и пиджаке.

Фото: dumskaya.net

Кружева, дреды и котик диджея Лидии Карпенко

Как сообщала "Страна", накануне организаторы рекомендовали придерживаться дресс-кода Black Tie на красной дорожке кинофестиваля в Одессе.

Предпочтительная обувь закрытые туфли.

Для мужчин Black Tie предусматривает костюм со смокингом, черную бабочку и классические туфли-дерби или оксфорды.

Напомним, появилось видео с красной дорожки в Одессе.