Сегодня, 14 июля, Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял документ, позволяющий совершать чин поминовения некрещеных младенцев в церкви. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова, раньше в церкви такой возможности не было.

"Бывает, что дети рождаются мертворожденными или умирают в первые часы после рождения в силу каких-то обстоятельств. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священника о совершении какого-то чина над их младенцами и ищут утешения", - пояснил отец Александр.

"Богословское понимание состояния души некрещеного младенца до конца не определено, существует разные богословские точки зрения на этот счет", - отметил он.

По словам священника, в любом случае отпевание взрослого человека отличается тем, что там содержится молитвы Богу о прощении грехов умершего, тогда как младенец, хоть и не крещеный, еще не обладает никакими личными грехами.

"На этом заседании синода официально утвержден чин поминовения некрещеных младенцев. Этот чин наполняют две главные темы: попечение о матерях и родных, утешение тех, которые скорбят в связи со смертью ребенка, и просьба к Богу об упокоении младенца без прошений о прощении его грехов", - заключил отец Александр.

Как сообщает сайт hpatriarchia.ru, Священный синод Русской Православной Церкви начал работу сегодня, 14 июля. Заседание впервые проходит в Екатеринбурге на месте расстрела Царской семьи и приурочено к столетней годовщине расстрела семьи императора Николая II.

Как сообщала "Страна", в Запорожье разразился скандал вокруг отказа церкви УПЦ МП отпевать ребенка.

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