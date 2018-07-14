В США в возрасте 85 лет скончался актер Роджер Перри, известный благодаря ролям в телесериалах "Стартрек", "Звездный путь" и телевизионном ситкоме "Семейка монстров". Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Как сообщила дочь актера Дана, Перри не стало в собственном доме в городе ​Индиан-Уэллс в Калифорнии.

Сердце актера перестало биться 12 июля, однако о его смерти стало известно только сейчас.

В последние годы жизни Перри пытался побороть рак предстательной железы. Однако болезнь оказалась сильнее.

Другие детали, связанные со смертью актера, пока не сообщаются.

Роджер Перри родился 7 мая 1933 года в городе Давенпорте в штате Айова. Его дебютной работой на экране стала роль в американском сериале "Вестингауз - Театр Десиле", ее Перри получил в 1959 году. Затем артист появлялся в таких фильмах, как "Летающие фонтаны" (1959), "Следуя за парнями" (1963) и "Добро с револьвером" (1969)).

Кроме того, Перри снялся в двух сериалах телеканала ABC 1960-х годов. Он изобразил сына Пэта О'Брайена в ситкоме "Харриган и сын", а также вместе с Беном Газзарой и Чаком Коннорсом был полицейским в 90-минутном американском сериале 1963–1964 годов "Арест и суд". В 1964–1966 годах Перри снимался в телевизионном ситкоме "Семейка монстров".

В научно-фантастическом американском телесериале "Стартрек" артист появился в 19-м эпизоде под названием "Завтра - это вчера". В нем Перри сыграл роль капитана Джона Кристофера, пилота ВВС 1960-х годов, который внезапно переносится в будущее на борт "Энтерпрайз".

В 1981 году артист присоединился к команде сериала NBC "Факты из жизни". В фильме Перри исполнил роль директора школы Истленд Чарльза Паркера.

Всего за свою карьеру Перри снялся в 57 фильмах и различных сериалах.

Помимо этого, Перри также был композитором и поэтом-песенником. Его песню A Kid Again в 1965 году исполнила Барбра Стрейзанд.

Фото: youtube.com

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