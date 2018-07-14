В Раде поддержали проведение слушаний по нарушениям прав журналистов. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, отвечая на вопросы журналистов, передают "Украинские новости".

Напомним, что Национальный союз журналистов Украины еще с 2017 года требует проведения таких слушаний, потому что ситуация с насилием против журналистов - вопиющая.

"Постановление, о котором вы говорите, я знаю о нем. Оно должно быть рассмотрено и парламентские слушания должны быть проведены", - заявил Парубий.

Он объяснил, что слушания ранее не ставили в повестку дня из-за отсутствия кворума по их поддержке в парламенте.

"Но могу вам пообещать, что постановление следующей осени мной будет инициировано, буду просить депутатские фракции, чтобы они ее поддержали, в парламенте должен состояться откровенный и искренний разговор. И я обещаю, что буду инициировать, чтобы это постановление было проголосовано в Верховной Раде Украины", - заявил председатель ВР.

При этом Андрей Парубий не уточнил, какие именно фракции и группы не поддерживали проведение парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов.

Ранее о поддержке проведения таких слушаний уже заявлял Комитет по вопросам свободы слова ВР, но проект постановления так и не был вынесен в повестку дня ВР.

Последние парламентские слушания по вопросам, которые касаются СМИ и свободы слова, прошли в ВР 9 лет назад - в 2009 году.

Ранее в НСЖУ рассказали об атаках на журналистов и нападениях на редакции в Украине. Журналистам жгли офисы и автомобили, рубили топором двери.

При этом за три месяца в Украине 22 раза нападали на журналистов.