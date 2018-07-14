Главе Перечинской РГА Виктору Олефиру, который сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице, другая находится в тяжелом состоянии, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Олефиру объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

На данный момент чиновник он отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Сейчас готовится ходатайство об избрании Виктору Олефиру меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил на своем сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, глава Перечинской РГА написал заявление об увольнении и должен ответить за преступление по всей строгости закона.

"Областная государственная администрация занимает принципиальную позицию – перед законом все равны, а за его нарушение нужно отвечать. Особенно это касается чиновников. Глава РГА по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение", - сообщил Москаль.

Он отметил, что Олефир задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. "По моей инициативе прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте", - проинформировал глава области.

Как сообщала "Страна", смертельное ДТП произошло вечером 13 июля в Закарпатской области. Нетрезвый глава Перечинской РГА Виктор Олефир находился за рулем автомобиля Jeep Cherokee с иностранной регистрацией во время смертельной аварии.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним также, что в Киеве мотоциклист сбил пешеходов, которые шли с кладбища, есть погибшая.