В Хмельницкой области сотрудница социальной службы планомерно спаивала пенсионерку, чтобы потом завладеть ее имуществом. Об этом сообщает полиция региона.

Сотрудница соцслужбы едва не довела 66-летнюю старушку до смерти.

"Работники Ярмолинецкого отдела полиции расследуют уголовное производство, открытое по факту оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за старости. Интересным фактом этого дела является то, что в ней фигурирует социальная работница. По словам сына потерпевшей, женщина, которая должна была ухаживать за его матерью в его отсутствие в стране, едва не довела ее до смерти", - рассказали в полиции.

Сын потерпевшей, что спаивая ее мать, женщина пыталась завладеть ее земельными паями и домом. Уже установлено, что соцработница переоформила на себя земельный участок. Сейчас пенсионерка в тяжелом состоянии находится в больнице.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины – "Оставление в опасности". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

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