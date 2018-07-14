Команды сборные Бельгии и Англии выйдут на поле 14 июля в Санкт-Петербурге. Игра стартует в 17:00 по Киеву.

"Страна" ведет онлайн сегодняшнего матча.

Арбитр не дал англичанам исполнить угловой. Первый тайм завершен.

45+2 Перед получившим дальний пас Лукаку оставался только один английский защитник Стоунз, который сумел не пропустить бельгийца и заблокировать его удар.

Две минуты к первому тайму добавил незаметный иранский судья Алиреза Фахани.

45 Азар - Де Брюйне - Менье и прострел в штрафную сборной Англии справа. Отбиваются англичане, но через раз их позиционные атаки заканчиваются быстрыми и опасными бельгийскими контрами.

43 Бельгийцы с мячом неспеша переходят линию поля.

39 Угловой у ворот Англии. Перед стандартом - первая замена в матче. Томас Вермален заменил Насера Шадли. Защитника на защитника.

38 Лофтус-Чик подал с правого фланга в бельгийскую штрафную, не точно, и тут же началась контратака Бельгии.

37 Насер Шадли на газоне. Травма у бельгийца.

35 Мяч после розыгрыша углового полетел назад, к линии штрафной. Еще один пас и вот уже Альдервейрельд пробил через себя. Мощно, но выше!

34 Азар заработал угловой у ворот Англии. Бельгиец пробивал в дальний угол, но попал в защитника.

32 Лофтус-Чик отобрал мяч у Вертонгена на правом фланге атаки Англии. Отдал назад, затем дальняя передача низом в штрафную. И защитник Бельгии Венсан Компании перехватил ее!

30 Удар Тилеманса из полукруга у штрафной Англии пришел по ногам защитников.

Фото: twitter.com/AngryBlade

26 Сборная Бельгии не дает Англии приближаться к своей штрафной.

22 Затяжная атака бельгийцев завершилась неточным навесом и перехватившие мяч англичане доставили его дальним пасом на Стерлинга. Тот подождал пару мгновений и откатил на Гарри Кейна.

Удар - мимо! Поскользнулся английский нападающий.

20 Подача в район точки пенальти и английский защитник Гарри Магуайр пробил по воротам соперника. Удар головой погасил руками вратарь Тибо Куртуа.

19 Еще одна атака на бельгийские ворота и первый угловой в матче.

18 Стерлинг оказался с мячом в центре бельгийской штрафной. Четыре защитника сумели справится с одним англичанином.

17 Де Брюйне одним пасом, в касание, "разрезал" защиту соперника вывел Ромелу Лукаку один на один с английским вратарем. Бельгийский нападающий ударил низом и попал точно в стража ворот.

16 Бельгийцы перепасовываются перед английской штрафной, и защитники ворот Пикфорда вынуждены играть просто на отбой.

14 Первый удар в створ бельгийских ворот. Делф пробивал по центру низом, без угрозы для Куртуа.

12 В ответной атаке бельгиец Де Бройне пробил из штрафной по английским воротам Пикфорда. Рикошет, но улетавший в другое от мяча направлении воротник сумел отбить круглого ногой!

11 Англичанин Стерлинг обыграл Компании на правом фланге атаки, пытался пробить, но заблокировали удар.

10 Навес в штрафную Бельгии со штрафного исполнили англичане. Мяч прилетел на дальнюю штангу, где попал в руки вратарю Куртуа.

7 Лукаку вновь оказался с мячом в опасной близости от штрафной Англии, но в этот раз справились с угрозой защитники.

4 ГОООООООООООООООООООЛ! Лукаку зацепился за мяч после мощно паса вперед от бельгийского вратаря Куртуа. Затем мяч получил бежавший по левому флангу атаки Шарли, который прострелил в центр английской штрафной.

Первеее всех к мячу, коленом, дотянулся Тома Менье!

Видео: twitter.com/Futbol_Matrix

2 Англия играет в короткий пас в центре поля, постепенно отдавая назад. В итоге, вратарь Пикфорд мощно выбил мяч вперед!

1 Бельгийцы разыграли с центра поля

17:00 Матч начался! С Богом! Поехали!

16:59

Фото: twitter.com/Crank_Moscow

16:57 На стадионе звучат государственные гимны Бельгии и Англии:

Видео: youtube.com/ XL Live

Видео: youtube.com/ XL Live

16:52 Придумайте название

Фото:

16:51 Скоро все начнется!

Фото: 1tv.ru

16:34 На стадионе в Петербурге перед матчем играет песня болельщиков - Its coming home.

Видео: youtube.com/LightningSeedsVEVO

Фото: twitter.com/FaulerNicholas

16:29

Нападающий Англии Харри Кейн с 6 голами - удерживает лидерство по забитым мячам на ЧМ-2018. У атакера Бельгии Ромелу Лукаку перед матчем с англичанами - ровно на два меньше.

16:26 Главный арбитр встречи: Алиреза Фахани из Ирана

16:24

Фото: twitter.com/trotiloid

16:18 Сборная Бельгии прогулялась по Столице-на-Неве перед матчем с англичанами:

Фото: twitter.com/good78news

16:15 В Санкт-Петербурге хорошая футбольная погода:

Переменная облачность, влажность - 45% и +26 выше нуля

16:09 В первой команде Бельгии с первых минут "Бронзового матча" выйдет 21-летний Юри Тилеманс. В свою очередь, англичане дали шанс 22-летнему Рубену Лофтус-Чику.

16:05

Представлены стартовые составы команд:

Англия:

Наставник: Гарет Саутгейт

Пикфорд - защита Джонс, Стоунз, Магуайр - полузащита Триппьер, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Роуз - нападение Стерлинг, Кейн.

Наставник: Роберто Мартинес

Бельгия: Куртуа - защита Альдервейрельд, Компани, Вертонген - полузащита Менье, Витсель, Тилеманс, Шадли - нападение Де Брюйне, Лукаку, Э. Азар.

Фото: ru.fifa.com

16:00 На сайте ФИФА обнародован промо-ролик сегодняшнего матча.

15:58 Сборная Англии будет бороться за третье место во второй раз. В 1990 году англичане стали четвертыми, уступив Италии. "Три льва" завоевали Кубок мира мира в 1966 году. В этом году англичане на пути к финалу дважды проигрывали. Сначала они уступили сборной Бельгии в группе. А в полуфинале в дополнительное время команда уступила Хорватии – счет 2:1.

15:55 Сборная Бельгии второй раз в истории сразится за третье место. В 1986 году, "Красные дьяволы" уступили Франции и были четвертыми. Пока это было самое выдающееся достижение сборной на мундиале. В этом году Бельгия уверено шла к 1/2 полуфинала, проиграв только французам. В четвертьфинале бельгийцы обошли бразильскую сборную, а в 1/8 финала оказались результативнее Японии.

15:55 Англия и Бельгия уже встречались на ЧМ-2018 на групповом этапе. Тогда победили бельгийцы.

Фото: Англия и Бельгия в группе ЧМ-2018/google.com.ua