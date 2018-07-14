Франция поставит Украине 55 вертолетов Airbus Helicopters. Соглашение между странами подписали 14 июля в Кабинете министров.

Украину представлял гендиректор госпредприятия УАТП Хорив-Авиа Геннадий Балла. Со стороны французов был глава Airbus Helicopters Бруно Евен.

Во время подписания соглашения был также премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Новые вертолеты получат Нацполиция, Нацгвардия, пограничники и ГосЧС.

"В национальный праздник Франции подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и ГСЧС. Сумма контракта - 555 млн евро. Часть финансирования обеспечивают французские партнеры", - отметил Гройсман.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники отрабатывали прыжки с вертолета без парашюта на учениях Sea Breeze-2018.

Также Рада минимальным числом голосов ратифицировала покупку "вертолетов Авакова".