Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет наказан ФИФА по делу о втором видео с фразой "Слава Украине!"

"После тщательного анализа второго видео с участием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, которое появилось в СМИ... глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было", – говорится в сообщении ФИФА.

Напомним, за первое видео хорватский футболист получил от ФИФА предупреждение.

11 июля Домагой Вида уже второй раз извинился перед российскими болельщиками за видеозапись.